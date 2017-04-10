Власти Норвегии уверены, что теракт в стране вероятен

Вместо прежнего уровня возможной угрозы террористического нападения теперь действует высокий уровень опасности, который означает, что теракт вероятен. По оценке норвежской службы безопасности PST, после недавних терактов в Стокгольме, Петербурге, Лондоне, Берлине и Ницце увеличился риск, что подобное нападение может повториться и в Норвегии.

Сыщики не уточнили мотивы 17-летнего подозреваемого. «Не ясно, собирался ли 17-летний молодой человек совершить теракт», - сказал руководитель PST Бенедикт Бьёрланд журналистам.

По словам адвоката подозреваемого Ааса Карине Сигмонда, молодой человек отрицает свою вину, опровергает он и появившиеся в норвежской прессе утверждения о том, что подозреваемый поддерживает суннитскую организацию радикалов ИГИЛ.

«Это была проделка мальчишки», - сказал адвокат общественному теле- радиовещанию NRK. По его словам, подозреваемый не является ни радикалом, ни исламистом, он выступает против ИГИЛ, насилия и радикального ислама.

Спецслужбы пытаются выяснить, действовал ли родившийся в России, переехавший в 2010 году в Норвегию и попросивший там убежища несовершеннолетний в одиночку. Власти не уточняют, представителем какой национальности является подозреваемый.

По данным норвежских СМИ, подозреваемый был раньше знаком органам безопасности, но PST не хочет это комментировать. По данным NRK, местные жители неоднократно сообщали в полицию, что живущий на севере Норвегии молодой человек с радикально исламскими взглядами может быть опасен. По данным теле- радиовещания, его приглашали в полицию на беседу, а также проинформировали о нем PST.