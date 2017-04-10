Разыскиваемый в Нарве щедрый ресторатор нашелся в Финляндии

1 марта благополучно прошли торги на право аренды помещений кафе-ресторана на втором этаже пляжного здания Нарвы. Это была уже третья с 2014 года попытка найти ресторатора. С предложением чрезвычайно высокой арендной платы победил доселе никому не известный 25-летний предприниматель Илья Кургузов, утверждающий, что ресторанному делу учился и практиковался в Лондоне.

Если минимально запрашивавшаяся городом месячная плата была 1650 евро плюс НСО, то Кургузов предложил платить 4550 евро - настолько он оценил потенциальный успех ресторана, окна и терраса которого смотрят на две приграничные крепости и реку меж ними. «У этого места с хорошей геолокацией есть большой потенциал - для проведения свадеб, корпоративов и других больших мероприятий, а также это хорошее место для летнего кафе, вечернего ужина и так далее, и так далее», - комментировал Кургузов сразу после победы в конкурсе.

Пляжным зданием в нарвской Липовой ямке, открывшимся в 2016 году только наполовину, оперирует муниципальный фонд Narva Linna Arendus. Его руководитель Софья Хомякова рассказала, что проект договора о найме был направлен Кургузову 30 марта, после этого предприниматель захотел согласовать условия контракта с юристами, а на этой неделе пропал.

«Трубку не берет и на СМС не отвечает», - рассказала Хомякова.

«Северному побережью» удалось связаться с Кургузовым. Он сообщил по телефону, что находится в командировке в Финляндии и оттуда ему не очень удобно говорить. Предприниматель успел только ответить утвердительно на вопрос: все-таки собирается ли он подписывать договор и открывать ресторан? На следующей неделе Кургузов планирует вернуться в Нарву.

Первые торги на право найма 314 квадратных метров кафе-ресторана на втором этаже пляжного здания Нарва провела в 2014 году, когда еще завершалось строительство, однако результаты были отменены из-за спора о квалификации победителя - йыхвиского ТОО Ronyx Log. Второй заход сделали в 2016 году, когда первый этаж здания уже готовился открыть двери, но нарвское ТОО Geneva само отказалось от победы, заявив о недочетах при строительстве, отсутствии действующей вентиляции и прочих проблемах.

С 2017 года пляжное здание отдано муниципальному фонду Narva Linna Arendus для более успешного управления делами, а также привлечения новых клиентов и партнеров.

Главной задачей, отмеченной в условиях нынешнего конкурса на право найма, было открыть кафе-ресторан к 1 июня 2017 года. Однако менее чем за два месяца до этого срока договор так и остается неподписанным, а на втором этаже по-прежнему ничего не делается.

По словам Хомяковой, плана «Б» нет. В случае отказа предпринимателя решение о дальнейших действиях придется принимать совету фонда. Известно только, что если Кургузов не подпишет договор, то гарантийную сумму торгов - 1650 евро - ему не вернут.

Другой участник торгов, сделавший второе по стоимости предложение, это ТОО Viira Pluss (отель «Европа»). Его владелец - известный в Нарве предприниматель Виктор Шемарин сказал «Северному побережью», что теперь уже точно не станет заниматься кафе-рестораном в пляжном здании, даже если получит такое предложение.

«Время ушло, и мы начали заниматься другим проектом, - говорит он. - Хочется ведь летом работать, а чтобы поставить все оборудование, пройти аттестации, оформить зал, подобрать персонал, два-три месяца железно нужны. Успеть открыть ресторан к началу лета теперь нереально никаким способом. Июль - это в лучшем случае, а то и август».