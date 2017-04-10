Северокорейские хакеры нацелились на Банк Эстонии

Хакеры из Северной Кореи, совершающие кибератаки на финансовые учреждения, нацелились на Банк Эстонии. Несмотря на то, что до сих пор серьезных кибератак не было, Центробанк усилил меры безопасности.
«Благодаря поступившей из разных источников информации, нам известно, что Банк Эстонии вместе с другими финансовыми учреждениями попал в распространенный кое-где список как цель кибератак», - сказала пресс-секретарь Банка Эстонии Ингрид Минн изданию Äripäev.
Серьезных кибератак в отношении Банка Эстонии до сих пор не наблюдалось.
«Лаборатория Касперского», работающая в сфере информационной безопасности, опубликовала на прошлой неделе отчет, в котором отмечает, что хакерская группировка Lazarus, которую склонны связывать с Северной Кореей, основательно взялась за финансовые учреждения.
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