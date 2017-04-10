Северокорейские хакеры нацелились на Банк Эстонии

«Благодаря поступившей из разных источников информации, нам известно, что Банк Эстонии вместе с другими финансовыми учреждениями попал в распространенный кое-где список как цель кибератак», - сказала пресс-секретарь Банка Эстонии Ингрид Минн изданию Äripäev.

Серьезных кибератак в отношении Банка Эстонии до сих пор не наблюдалось.

«Лаборатория Касперского», работающая в сфере информационной безопасности, опубликовала на прошлой неделе отчет, в котором отмечает, что хакерская группировка Lazarus, которую склонны связывать с Северной Кореей, основательно взялась за финансовые учреждения.

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