В Рийгикогу заговорили о необходимости уменьшить количество депутатов

«В течение последнего месяца комиссия вплотную занималась проблемами, возникающими в связи с завершением деятельности уездных управ. Помимо этой реформы, комиссия также следит за проведением административной реформы. Обязательной частью государственной реформы также является анализ всей работы государственной системы, в том числе – работы Рийгикогу и сотрудничества между министерствами», – сказал председатель комиссии Рийгикогу по проблеме государственной реформы Ивари Падар.

Он отметил, что комиссия планирует собрать предложения фракций Рийгикогу о возможных изменениях регламента и порядка работы Рийгикогу, а также информацию о проблемах, возникших в прошлые годы. Комиссия также планирует ознакомиться с распорядком работы ряда других парламентов государств Европы.

Сегодня комиссия обсудила связанные с государственной реформой вопросы с присяжным адвокатом Юри Райдла. Он был одним из докладчиков на заседании Рийгикогу в апреле прошлого года, когда прошло обсуждение реформы государственного управления в качестве вопроса государственной важности.

«Наше общество стареет, численность населения уменьшается. В долгосрочной перспективе мы не сможем сохранить настолько материально дорогую страну, какой она существует на сегодняшний день. Мы должны сделать государство более эффективным. Шаги, предпринимаемые в ходе государственной реформы, должны вести нас именно в этом направлении», – сказал Райдла.

Он отметил, что, по его мнению, важно провести реформу Рийгикогу и уменьшить число депутатов. «Это было бы наилучшим сигналом всему обществу, что реформа проходит на всех государственных уровнях», – добавил Райдла.

Рийгикогу сформировал комиссию в феврале этого года. В ее задачи входят: анализ и отслеживание выполнения административной реформы и региональных преобразований, а также установленных в их отношении целей; представление предложений по реорганизации публичной власти; пересмотр функций и задач, выполняемых публичной властью; оценка влияния и состоятельности мер, принимаемых для достижения целей реорганизации публичной власти, а также представление предложений Рийгикогу и Правительству Республики и при необходимости инициирование изменений в законодательстве.