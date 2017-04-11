Пять квартир в Мустамяэ с удивительным дизайном

Однако, кто ищет, тот всегда найдет! В самых обычных домах портал обнаружил интересные интерьеры, некоторым из них место, скорее, в Каламая.

Просторная и светлая квартира на бульваре Сыпрузе

Фото: KV.EE

В 75-метровой квартире две спальни и просторная гостиная, соединенная с хорошо оснащенной кухней. Простора квартире добавляет выдержанный в светлых тонах интерьер и роскошный вид из больших окон в сторону Нымме и Таллиннского залива. Квартира выставлена на продажу за 119 500 евро.

Больше информации и фотографий на странице KV.ee.

Интерьер этой квартиры - от профессионального дизайнера

Фото: KV.EE

Четырехкомнатная квартира отремонтирована и обставлена с отменным вкусом с помощью профессионального дизайнера. Вся мебель, которая, в случае необходимости, может остаться в квартире - новая и высокого качества. Все комнаты изолированы, а из открытой кухни - выход на большой застекленный балкон. Цена квартиры - 138 000 евро.

Больше информации и фотографий на странице KV.ee.

Квартира с нетипичным дизайном

Фото: KV.EE.

Площадь этой трехкомнатной квартиры с необычной мебелью - 104 кв. м. Ее можно перепланировать, построив еще одну стену и, таким образом, получить еще одну комнату и, в случае необходимости, просторную гардеробную. В квартире два санузла. В цену входит парковочное место. Вручную сделанная мебель для прихожей и кухни, а также вся кухонная встроенная техника входят в цену - 175 000 евро.

Больше информации и фотографий на странице KV.ee

Квартира с продуманным и стильным дизайном

Фото: KV.EE.

Двухкомнатная квартира состоит из прихожей, открытой кухни, гостиной с балконом, спальни с гардеробной и ванной. В квартире сделан стильный и красивый ремонт, а интерьер тщательно продуман до мельчайших деталей. Из окон открывается просторный вид. Квартира продается за 79 500 евро.

Больше информации и фотографий на странице KV.ee.

Просторная и уютная квартира

Фото: KV.EE

Эта четырехкомнатная квартира отличается особо удачной и удобной планировкой, хорошей освещенностью и прекрасным видом. При реновации использованы только высококачественные отделочные материалы, например, натуральный паркет. Цена квартиры - 169 900 евро.

Больше информации и фотографий на странице KV.ee.