Шпионом ГРУ оказался русский активист

В контексте прибытия войск-союзников по НАТО в Эстонию, это был скорее вопрос времени, когда первый агент военной разведки восточного соседа будет тут пойман. И все же, это произошло раньше, чем надеялись: 9 января этого года Полиция безопасности задержала мужчину, которого официально подозревают в шпионской деятельности в пользу ГРУ.

По данным Postimees, прежде КаПо подозревало нескольких местных людей в сотрудничестве с ГРУ, но до сих пор ни один из случаев доказать не удалось. Теперь на базе собранной Полицией безопасности доказательств есть уверенность в доказанности сотрудничества с российской военной разведкой. Предположительно, в шпионаже подозревается говорящий по-русски мужчина, которого можно назвать местным русским активистом.

Сейчас подозреваемый уже четыре месяца с разрешения суда находится под стражей. Его аресту предшествовала основательная предварительная работа КаПо, в ходе которой были получены и свидетельства контактов подозреваемого с военной разведкой России.

Задержание шпиона ГРУ в сфере безопасности называют чистой рабочей победой Полиции безопасности, поскольку к поимке подозреваемого привела собственная оперативная информация учреждения контрразведки. Именно поэтому генеральный директор Арнольд Синисалу поторопился сообщить о произошедшем задержании на вчерашнем представлении ежегодника КаПо.

По словам Синисалу, основательно, однако, об этом сейчас говорить нельзя: «Когда дело будет в соответствующей стадии, мы сможем больше сообщить общественности об этом». Выражение «в соответствующей стадии» явно означает обвинительный приговор. Руководит досудебным расследованием государственный прокурор Инна Омблер.

«Прокуратура всегда считает важным сотрудничать с Полицией безопасности. За последние два года мы отправили в суд пять антигосударственных преступлений. На сегодняшний день по всем вступили в силу обвинительные приговоры», - сказала Омблер.

Если до сих пор КаПо и прокуратуре приходилось бороться в Эстонии против деятельности Службы внешней разведки – СВР – и Федеральной службы безопасности – ФСБ -, а также препятствовать работе связанным с ними агентов, то теперь в этот список добавилась и военная разведка восточного соседа – ГРУ.

В последние годы, наряду с ФСБ, ГРУ стала второй любимой весьма влиятельной спецслужбой президента России Владимира Путина. При непосредственном участии ГРУ из Кремля руководили успешными агрессиями в Крыму, на Донбассе и в Сирии.

В представленном в среду ежегоднике, контрразведка КаПо предупреждает госслужащих Эстонии, политиков и граждан о скрытой угрозе. По информации Полиции безопасности, спецслужбы России испытывают интерес даже к тем гражданам Эстонии, которые не имеют прямого доступа к государственной тайне.

Контрразведывательная деятельность КаПо заслужила слова благодарности со стороны политиков, которым учреждение передало анализ возможных опасностей. «Я, конечно, благодарен Полиции безопасности, - сказал Postimees министр внутренних дел Андрес Анвельт. – Многие решения правительства базируются на выданном КаПо анализе рисков и до сих пор их оценки были адекватными».