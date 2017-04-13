Врачи планируют забастовку в несколько месяцев

"Мы планируем длительную забастовку, и для этого у нас разработаны разные механизмы", - заявила генеральный секретарь Союза врачей Катрин Рехемаа, добавив, что это все же не стоит воспринимать буквально - как полную остановку работы здравоохранения по всей Эстонии на несколько месяцев.

"Существуют различные механизмы ротации, но мы, скорее, будем ориентироваться на то, что забастовка продлится месяцы, а не недели. Она несомненно затронет больницы в Таллинне и Тарту", - сказала Рехемаа. Как забастовка повлияет на работу маленьких больниц, Рехемаа не уточнила. "Мы раскроем детали тогда, когда объявим забастовку", - подчеркнула она.

Во время забастовки медицинские работники не получают зарплату, поэтому она выплачивается из забастовочного фонда, состоящего из членских взносов Союза врачей. По словам Рехемаа, запасы забастовочного фонда внушительны. "Проблемы могут возникнуть лишь если забастовка растянется на несколько месяцев, но тогда мы сможем решить их другими методами", - отметила она.

Совсем без медицинской помощи люди во время забастовки не останутся, потому что она не коснется отделений экстренной медицины - только отделений планового лечения. Предварительная дата начала забастовки - 15 мая.