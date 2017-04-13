В Рокка-аль-Маре открыли Афинскую школу

Афинская школа – это проект, выигравший на конкурсе идей учеников «Интересная перемена». Конкурс проводился для того, чтобы разнообразить учебную среду.

Фото: Тийт Мытус

Автором идеи является абитуриент Ханс Хуберт Самс, а во главе проекта стоит фонд развития школы RaM.

Фото: Тийт Мытус

Вмещающий свыше 100 человек амфитеатр позволяет проводить на свежем воздухе уроки, показывать спектакли, играть на музыкальных инструментах и проводить репетиции хора.