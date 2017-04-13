В Рокка-аль-Маре открыли Афинскую школу
13 апреля 2017 г., 11:20
Вчера в школе Рокка-аль-Маре открыли Афинскую школу - уличный класс в виде амфитеатра, который спроектировали ученик Ханс Хуберт Самс и архитектор Эмиль Урбель. Строительством занималась компания NOBE (Nordecon Betoon OÜ).
Афинская школа – это проект, выигравший на конкурсе идей учеников «Интересная перемена». Конкурс проводился для того, чтобы разнообразить учебную среду.
Фото: Тийт Мытус
Автором идеи является абитуриент Ханс Хуберт Самс, а во главе проекта стоит фонд развития школы RaM.
Фото: Тийт Мытус
Вмещающий свыше 100 человек амфитеатр позволяет проводить на свежем воздухе уроки, показывать спектакли, играть на музыкальных инструментах и проводить репетиции хора.