Бывший советник Сависаара обвиняет вице-мэров в спекуляциях с оборотом мусора

В течение многих лет в сфере переработки мусора в Таллинне царили некомпетентность, наглость и корысть, но настоящий дурдом начался под руководством вице-мэра Арво Сарапуу, заявил многолетний советник Сависаара по хозяйственным вопросам и окружающей среде, специалист в области телекоммуникаций Тони Смитт.
«В 2010 году в столичном мусорном хозяйстве творилась такая же неразбериха, как и сейчас. В процессе находились много различных судебных споров с фирмами по переработке мусора на тему организованного городом конкурса на господряд. Цены на вывоз мусора были высокими, а ходом дел были недовольны ни мэр, ни жители города, ни мусорные фирмы», - вспоминает Смит.
Бывший советник Эдгара Сависаара Тони Смитт / Кадр с видео TTV
«Видя, что ни отвечающий за это направления вице-мэр, ни руководитель Департамента окружающей среды не в состоянии решить возникшую проблему, мэр пригласил заняться этим вопросом людей из-за пределов городской системы, из области предпринимательства, и попросил меня временно возглавить столичную область переработки мусора и навести там порядок», - сказал он.
Первым делом Смитт обратил внимание на вице-мэра Дениса Бородича из-за высокомерия, как при общении с предпринимателями, так и по отношению к советам столичных специалистов, работающих в сфере переработки мусора, которое, в числе прочего, выражалось в не учете грамотных предложений при составлении условий конкурса на господряд.
«Когда в 2011 году мы провели конкурсы на господряд, учтя все разумные предложения всех сторон, прекратились и все длившиеся годами судебные споры. В результате господрядов цены для жителей снизились: в Нымме – на 41 процент, в Старом городе – на 46 процентов, в Пирита – на 51 процент, в Мустамяэ – на 43 процента и в Ласнамяэ – на 60 процентов. Договоры были заключены без малейшей задержки и городская организация по вывозу и обработке мусора начала нормально работать, правда, лишь в течение нескольких лет», - рассказал Смитт.
Но тут прошли выборы, отвечавший за организацию вывоза мусора Бородич попал в Рийгикогу, а вице-мэром по вопросам окружающей среды стал Арво Сарапуу.
«Сарапуу умышленно начал делать все с точностью до наоборот в том, что ему советовали, - сказал Смитт. – Вместо специалистов, на должности руководителей структурных подразделений, занимающихся мусорным хозяйством, начали назначать просто послушных ему людей. По конкурсам на господряд вновь начались судебные споры, которые не прекращаются и по сей день. Мэру пришлось подряд уволить нескольких руководителей Департамента окружающей среды, поскольку это были люди, которые не решали проблемы, а только создавали их. Из-за Сарапуу и назначенных им на должности в первые годы правления любимчиков, из Таллиннского департамента окружающей среды ушли сами, или их заставили, все работники с многолетним опытом работы в организации вывоза мусора».
Смитту стало четко ясно, что цель Сарапуу заключалась в создании максимально запутанной ситуации, чтобы не позволить слишком снизить цены для жителей города и не заключить стабильные многолетние договоры с опытными фирмами по переработке мусора.
Свободный рынок vs организованный вывоз
В отличие от критики того, что делали другие вице-мэры, Смитт ругает не нынешнюю систему организации вывоза мусора как таковую, а то, как ее применяют: «На самом деле, точно также вывоз мусора организован и в столицах наших соседей: в Финляндии, в Швеции и других странах. Например, в Хельсинки господряды проводит HSY - Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -, где решение принимается таким образом, что выигрывает всегда тот, кто предлагает самую низкую цену. А не так, что Сарапуу и Таави Аас, в качестве «экспертов» выбирают выгодную для себя неизвестную полочную фирму, которая должна оказывать важную для сотен тысяч жителей Таллинна услугу».
То, что некое предприятие может принимать участие в господряде и предложить нелогично низкую цену, по его словам, показывает полную профнепригодность организаторов конкурса, или умышленное вредительство.
Смитт говорит, что в столицах Скандинавских стран предприятие должно отвечать целому ряду квалификационных требований, чтобы он вообще получило право на участие в господряде самоуправления. «Первое требование заключается в том, что у фирмы должны быть хорошее финансовое обеспечение вместе с банковским залогом. В Таллинне каждая часть города или регион вывоза мусора достаточно велики, поэтому для участия в конкурсе предприятия должно было бы представить городу банковский залог, минимум на 100 000 евро. Если победитель конкурса не справляется с оказанием услуг, то самоуправление прекращает с ним договор, требует залог и заказывает за эти деньги услугу у какой-то другой фирмы. Это делается тут же и быстро, чтобы жители не страдали, поскольку организация нового конкурса на господряд может занять несколько месяцев», - объяснил Смитт.
В таллиннских господрядах на вывоз мусора почему-то нет требования о наличие залога в достаточном объеме, хотя чиновники знают о его необходимости. Недавно Департамент окружающей среды отстранил одно предприятие от участия в конкурсе на подряд по посадке деревьев, объяснив это тем, что страховка ответственности фирмы покрывает требования по ущербу лишь на 32 000 евро. В мусорном хозяйстве, где крутятся значительно большие суммы, требование о залоге почему-то не применяется.
«Залоговые деньги уберегут от непрофессиональных или умышленно заниженных предложений, - сказал Смитт. – Если какое-то предприятие делает значительно более дешевое, чем у конкурентов, предложение, то это чисто его бизнес-риск, и никто другой от этого не должен пострадать. Предприятие может сделать более дешевое предложение потому, что хочет заявить о себе в новом регионе, или сохранить в работе имеющуюся у него технику и работников, а потому готов временно оказывать услугу, не получая прибыли. Но сейчас в Таллинне сложилась ситуация, когда в конкурсе выигрывают не самые дешевые для жителей предложения, а обслуживание нескольких частей города доверяется не имеющей имущества и совершенно не известной полочной фирме, которую чиновники выбрали, основываясь на своем внутреннем чутье.
Не сделанная работа Центра по переработке мусора
Наличие Таллиннского центра по переработке отходов, по оценке Смитта, оправдано лишь в том случае, если центр готовит всю логистику для перевозчиков мусора, а также нужную для обслуживания ИТ-платформу. Именно так, как это делается в Хельсинки и Стокгольме.
«Суть программного обеспечения в том, что если выигрывает какая-то фирма, которая раньше в этом районе не работала, то ей передается соответствующая программа. В кабине мусоровоза, точно так же, как в машине скорой помощи, полиции и других организаций, где оказание услуг населению организовано хорошо, есть экран, где на электронной карте городе четко виден график вывоза на этот день и контейнеры, которые нуждаются в опустошении. Все клиенты и места расположения их контейнеров указаны с GPS-координатами, и их сможет найти даже такой водитель, который не знает всех улиц города. Если бы в свое время, пришедшему из Кохтла-Ярве Ekovir дали такое современное логистическое устройство, у них не возникло бы таких больших проблем с началом вывоза мусора в Пыхья-Таллинне», - считает он.
Смитт также припомнил, что из-за проблем в Пыхья-Таллинне, возникших по вине Ekovir, Сависаар уволил со дня тогдашнего руководителя Департамент окружающей среды Отто Попеля. Сейчас, когда значительная часть Таллинна утопала в помоях, исполняющий обязанности мэра Таави Аас говорил, что «мы с Арво пересмотрим эти господряды».
Тройная разница в цене
По словам Смитта, некомпетентность вице-мэров в области обработки мусора показывает и то, как Таллинн приобретал акции свалки в Йыэляхте у крупного международного концерна Veolia. Когда Veolia за несколько лет ушла с рынка Балтии, на продажу было выставлено и 65-процентное участие в свалке Йыэляхтме. Оставшиеся 35 процентов акций принадлежали городу Таллинну.
«Вице-мэры считали, что было бы здорово купить себе одну свалку за деньги налогоплательщика. Они думали, что, вдруг она понадобится в будущем. Когда я попросил их представить мэру конкретный и с финансовой точки зрения воспринимаемый всерьез бизнес-план о дальнейшем управлении свалкой, то составить его не смогли», - вспомнил Смитт.
По его словам, значимым в этой сделке было, например, то, что Сарапуу запретил работникам Департамента предпринимательства передавать команде мэра информацию о переговорах по сделке купли-продажи, желая, чтобы городской голова получал эту информацию только от него. «У него была цель загнать мэра в узкое информационное пространство, чтобы он получал лишь согласующуюся с планами Сарапуу».
Весной 2013 году, предположительно, Сарапуу представил Сависаару документ, которым оповестил, что договорился с Veolia о цене покупки акций. Сарапуу хотел как можно быстрее привести договор на утверждение на заседании горуправы. Смитт отказался дать свое согласование этому делу, поскольку цена сделки, как он считал, была слишком высокой.
«После этого мэр попросил, чтобы я основательно обговорил тему цены с представителями Veolia без участия Сарапуу, и попытался найти разумное решение. На дополнительных переговорах, мы с представителями Veolia Робом Петтисоном и Матиасом Вогелом достигли соглашения в цене, которая была ровно в три раза меньше, чем сумма, которую Сарапуу представил для утверждения мэру. Миллионы евро городских денег могли вылететь в трубу», - рассказывает Смитт.
Когда же представители французского международного большого концерна Veolia Паттисон и Вогель в какой-то момент просто отказались от дальнейшего общения с Сарапуу, ясно сказав, что с этим аферистов они не хотят вести дел, они захотели впредь заниматься продажей собственности между Veolia и городом Таллинн в Стокгольмском международном арбитраже.
«До городской управы дошла информация о том, что одновременно со сделкой по свалке, предположительно, Сарапуу пытался по дешевке купить себе фирму по вывозу мусора Veolia, которая теперь носит название Eesti Keskonnateenused. Возник вопрос, не идет ли речь о схеме, когда городскими деньгами оплачивают одну сделку, чтобы получить другую по более низкой цене?» - задался вопросом Смитт.
Тайная информация для Сависаара
В октябре 2013 года Смитт передал Сависаару конфиденциальную информацию, где были описаны некоторые странные вещи, происходящие в области мусорного хозяйства. Особо ценными из них кажутся две.
«Два, не зависящих друг от друга источника, сообщили о следующем: в Харьюмаа действует предприятие по вывозу мусора Radix Hoolduse OÜ. В Таллинне у них сейчас клиентов нет. В начале лета 2013 года, предположительно, вице-мэр Арво Сарапуу сделал собственнику этой фирмы такое предложение: он продает примерно 75 процентов своей фирмы ему. Сделка должна быть проведена тайно, это значит, что новый сособственник нигде не должен засветиться. Дальше предприятие сможет участвовать в конкурсах на господряд в Таллинне. Вице-мэр пообещал обеспечить, чтобы Radix Hoolduse OÜ выиграл, по крайней мере, в пяти регионах вывоза мусора. Поскольку собственник вообще хотел выйти из бизнеса, то он не принят этого предложения».
И второе: «В ноябре 2012 года прошла смена собственника фирмы Adelan Prügiveod OÜ. В процессе продажи участвовал и Арво Сарапуу, чье предложение не выиграло. Это, правда, не уменьшило его желания участвовать в мусорном бизнесе, о чем можно прочесть в предыдущем пункте».
По мнению Смитта, и сейчас город Таллинн поступил очень глупо, когда прекратил договор по опустошению глубинных емкостей с не справившейся Baltic Waste Management и сообщил, что все квартирные товарищества с такими контейнерам должны теперь сами искать себе нового перевозчика на условиях открытого рынка.
«Ни одно предприятие не будет заинтересовано в инвестициях в такую область деятельности до тех пор, пока оно не будет знать, сколько у него клиентов, - уверен Смитт. – Клиентов с глубинными емкостями в Таллинне примерно 300. На самом деле, тут нужно было действовать иначе: когда эта BWM не справилась, городу нужно было взять вторую по предложенный цене фирму, быстро сделать второй господряд и передать оказание этой услуги в руки одного предприятия на пять-шесть лет. Тогда у предприятия был бы смысл инвестировать в хорошие машины и хорошие технологии. Но если у него единичные клиенты в разных частях города, то цена услуги для клиента будет очень высокой».
КОММЕНТАРИИ
Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу./ Фото: Ээро Вабамяги
Арво Сарапуу, вице-мэр Таллинна
Вся эта история настолько абсурдная и глупая, что тут не остается ничего другого, как процитировать бывшего президента Банка Эстонии Андреса Липстока: «Этот бред трудно комментировать».
Но кое-что все же можно отметить. Во-первых, Тони Смитт не справился с работой руководителя отдела по отходам в Департаменте окружающей среды и ушел отсюда с большим позором. Тогда он был в списках советников мэра, но Таави Аас освободил его от этой должности, поскольку он месяцами не ходил на работу и ничего не делал. Сам в это время хвалился в социальных сетях, насколько приятна должность советника: на работу ходить не нужно, а зарплата капает.
Что касается покупки свалки у Veolia, то эти переговоры проводил я. Цену покупки изменил не Тони Смитт, а время и оценки аудиторов. В это время был готов Завод по сжиганию мусора в Иру, и возникновение крепкого конкурента снизило цену на свалку. Смитт нападал на меня тогда несколько раз и говорил, что свалку нужно продать Ragn-Sells. Я с этим не согласился, хотя представители Ragn-Sells несколько раз приходили ко мне с желанием купить эту свалку.
Причина, почему я не согласился с продажей свалки Ragn-Sells, а хотел купить ее для города, была в том, чтобы создать конкуренцию для фирмы по переработке мусора со стороны города, чтобы в итоге обеспечить людям более низкие цены на вывоз мусора.
Сейчас вновь возникли утверждения, что напрямую или косвенно, или скрыто я связан со многими предприятиями. Такая выдуманная связь красочно показывает, что я не могу быть собственником всех фирм. Radix, Adelan, Ekovir, BWM – не много ли для одного человека? Я прямо как какой-то Капитан Америка, который умудряется держать весь мир в кулаке.
________
Руководитель Таллиннского центра по переработке мусора потерял работу
Мартин Гасман / Фото: Валло Круусер / Ekspress Meedia
На вчерашнем заседании Таллиннская горуправа освободила от занимаемой должности директора Таллиннского центра по переработке мусора, подчиняющегося Департаменту окружающей среды, Мартина Гасмана.
Официальной причиной увольнения Гасмана было расторжение трудового договора по его инициативе. В то же время, вице-мэр Арво Сарапуу отметил, что на это место нужен более сильный человек.
«Когда мы в марте 2013 года создали центр по переработке мусора, то по инициативе членов парламента Райнера Вакры и Калле Лаанет уже с июня закон был изменен так, что мы больше не могли сами проводить конкурсы на господряд. В такой сложной ситуации было понятно, что центр нуждается в очень конкретном управлении. Для поиска руководителя мы провели конкурс, одним из условий которого было то, что кандидат должен достаточно долго проработать в сфере переработки мусора, чтобы понимать, что в этой сфере происходит», - добавил он. PM