Бывший советник Сависаара обвиняет вице-мэров в спекуляциях с оборотом мусора

«В 2010 году в столичном мусорном хозяйстве творилась такая же неразбериха, как и сейчас. В процессе находились много различных судебных споров с фирмами по переработке мусора на тему организованного городом конкурса на господряд. Цены на вывоз мусора были высокими, а ходом дел были недовольны ни мэр, ни жители города, ни мусорные фирмы», - вспоминает Смит.

Бывший советник Эдгара Сависаара Тони Смитт / Кадр с видео TTV

«Видя, что ни отвечающий за это направления вице-мэр, ни руководитель Департамента окружающей среды не в состоянии решить возникшую проблему, мэр пригласил заняться этим вопросом людей из-за пределов городской системы, из области предпринимательства, и попросил меня временно возглавить столичную область переработки мусора и навести там порядок», - сказал он.

Первым делом Смитт обратил внимание на вице-мэра Дениса Бородича из-за высокомерия, как при общении с предпринимателями, так и по отношению к советам столичных специалистов, работающих в сфере переработки мусора, которое, в числе прочего, выражалось в не учете грамотных предложений при составлении условий конкурса на господряд.

«Когда в 2011 году мы провели конкурсы на господряд, учтя все разумные предложения всех сторон, прекратились и все длившиеся годами судебные споры. В результате господрядов цены для жителей снизились: в Нымме – на 41 процент, в Старом городе – на 46 процентов, в Пирита – на 51 процент, в Мустамяэ – на 43 процента и в Ласнамяэ – на 60 процентов. Договоры были заключены без малейшей задержки и городская организация по вывозу и обработке мусора начала нормально работать, правда, лишь в течение нескольких лет», - рассказал Смитт.

Но тут прошли выборы, отвечавший за организацию вывоза мусора Бородич попал в Рийгикогу, а вице-мэром по вопросам окружающей среды стал Арво Сарапуу.

«Сарапуу умышленно начал делать все с точностью до наоборот в том, что ему советовали, - сказал Смитт. – Вместо специалистов, на должности руководителей структурных подразделений, занимающихся мусорным хозяйством, начали назначать просто послушных ему людей. По конкурсам на господряд вновь начались судебные споры, которые не прекращаются и по сей день. Мэру пришлось подряд уволить нескольких руководителей Департамента окружающей среды, поскольку это были люди, которые не решали проблемы, а только создавали их. Из-за Сарапуу и назначенных им на должности в первые годы правления любимчиков, из Таллиннского департамента окружающей среды ушли сами, или их заставили, все работники с многолетним опытом работы в организации вывоза мусора».

Смитту стало четко ясно, что цель Сарапуу заключалась в создании максимально запутанной ситуации, чтобы не позволить слишком снизить цены для жителей города и не заключить стабильные многолетние договоры с опытными фирмами по переработке мусора.

Свободный рынок vs организованный вывоз

В отличие от критики того, что делали другие вице-мэры, Смитт ругает не нынешнюю систему организации вывоза мусора как таковую, а то, как ее применяют: «На самом деле, точно также вывоз мусора организован и в столицах наших соседей: в Финляндии, в Швеции и других странах. Например, в Хельсинки господряды проводит HSY - Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -, где решение принимается таким образом, что выигрывает всегда тот, кто предлагает самую низкую цену. А не так, что Сарапуу и Таави Аас, в качестве «экспертов» выбирают выгодную для себя неизвестную полочную фирму, которая должна оказывать важную для сотен тысяч жителей Таллинна услугу».