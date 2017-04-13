Hesburger планирует масштабное расширение в странах Балтии

“В Литве мы в прошлом году увеличили оборот на 25%, в Латвии – на 15%”, - сказал исполнительный директор фирмы Кари Сальмела в интервью Helsingin Sanomat. Он напрямую связывает рост оборота с постоянным увеличением количества точек общепита – на сегодняшний день у Hesburger насчитывается в регионе более 130 точек.

Постоянный рост характерен для деятельности Hesburger в странах Балтии в целом, поскольку во всех странах фирма постоянно увеличивала число своих точек. В настоящее время в Эстонии у нее действует 42 точки, в Латвии – 45 и Литве – 46.

Хотя в Эстонии оборот фирмы вырос в прошлом году на 7%, по словам Сальмела, здесь дела фирмы шли лучше всего. В Эстонии фирма начала свою деятельность в 1996 году, однако понемногу успехи фирмы в Латвии и Литве стали догонять эстонский филиал. В Латвии первая точка фирма открылась в 2003 году, в Литве – только в 2007-м.

Успех Hesburger в странах Балтии можно объяснить и тем, что один из основных конкурентов фирмы, американский McDonald's предпочел остаться в крупнейших городах, в то время как у Hesburger есть точки и в небольших городках.

“Именно в маленьких городках наши дела идут очень хорошо, поскольку там есть спрос, который мы можем удовлетворить. Мы планируем в дальнейшем расширяться именно на маленькие городки”, - сказал Сальмела. По его словам, фирма в течение шести лет планирует открыть в странах Балтии еще 40 точек общепита.

Всего Hesburger действует в девяти странах. Хотя Финляндия до сих пор оставалась основной страной его деятельности – из 444 точек общепита там находятся 270 – уже сейчас за рубежом у фирмы насчитывается более 170 точек.

Помимо стран Балтии и Финляндии, Hesburger также действует на Украине, в Германии, Белоруссии, в Болгарии и России. В прошлом году оборот Hesburger в Финляндии составлял 211 миллионов евро, а оборот его зарубежных точек составил 73,5 миллионов.

Если в странах Балтии Hesburger действует сам напрямую, то 33 его точки в России работают на основании франшизы.