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В Нью-Йорке объявлен победитель конкурса "Всемирный автомобиль 2017 года"

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: SCANPIX/REUTERS

Организаторы конкурса World Car of the Year назвали обладателей премии 2017 года. Подведение итогов состоялось на открывающемся автосалоне в Нью-Йорке.

Обладателем престижного звания "Всемирный автомобиль года" по мнению жюри, состоящего из 75 экспертов из десяти стран мира, стал первый в истории британской марки Jaguar кроссовер - F-Pace. Он же выиграл в номинации "Автомобиль с лучшим дизайном года", пишет newsru.com.

Жюри выбрало победителей еще в ряде номинаций:

"Городской автомобиль года": BMW i3 (94Ah);

"Премиальный автомобиль года": Mercedes E-Class ;

"Спорткар года": Porsche 718 Boxster/Cayman;

"Экологический автомобиль года": Toyota Prius Prime.

Напомним, в прошлом году всемирным автомобилем года был признан родстер Mazda MX-5 Miata.

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