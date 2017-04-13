В Нью-Йорке объявлен победитель конкурса "Всемирный автомобиль 2017 года"

Обладателем престижного звания "Всемирный автомобиль года" по мнению жюри, состоящего из 75 экспертов из десяти стран мира, стал первый в истории британской марки Jaguar кроссовер - F-Pace. Он же выиграл в номинации "Автомобиль с лучшим дизайном года", пишет newsru.com.

Жюри выбрало победителей еще в ряде номинаций:

"Городской автомобиль года": BMW i3 (94Ah);

"Премиальный автомобиль года": Mercedes E-Class ;

"Спорткар года": Porsche 718 Boxster/Cayman;

"Экологический автомобиль года": Toyota Prius Prime.

Напомним, в прошлом году всемирным автомобилем года был признан родстер Mazda MX-5 Miata.