Галерея: президент Эстонии встретилась с первым вице-премьером Госсовета КНР

Об этом BNS сообщили в канцелярии президента, отметив, что стороны на встрече обсудили экономические отношения своих стран, а также сотрудничество Китая и Европейского Союза.

«Европейский Союз является одним из самых открытых экономических пространств в мире и в наших интересах вести свободную торговлю с возможно большим количеством партнеров», - сказала президент Керсти Кальюлайд на встрече.

По словам президента, Китай является важнейшим торговым партнером Эстонии в Азии и, как отметила Кальюлайд, интерес эстонских предприятий экспортировать в Китай только растет. «Меня радует то, что за последние годы товарообмен между Эстонией и Китаем стабильно растет, все больше предприятий наших стран находят друг друга», - отметила президент.

Стороны подчеркнули, что есть очень много возможностей для развития различных совместных взаимополезных проектов.

Керсти Кальюлайд и Чжан Гаоли обсудили также сотрудничество своих стран в сфере культуры и образования, которое на протяжении уже многих лет находится на очень хорошем уровне.