Дело о взрыве рядом с автобусом «Боруссии» приняло неожиданный поворот

Анонимный автор письма, по сообщению Tagesspiegel, выступает против мультикультурности и угрожает дальнейшими нападениями. По данным агентства dpa, особенно остро критикуется миграционная политика, которую проводит канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает DW.com.

Помимо этого, в послании якобы указывается, что 22 апреля "прольется красочная кровь". В спецслужбах предполагают, что угроза относится к демонстрации левых сил, которая должна пройти в этот день в знак протеста против съезда популистской партии "Альтернатива для Германии" в Кельне.

Издание цитирует мнение представителей спецслужб, согласно которому информацию следует воспринимать всерьез, "потому что мы не вышли на след дортмундского преступника". Письмо может оказаться связанным со взрывом в Дортмунде, но может и нет, полагают в ведомстве. Сомнения вызывает, в частности, тот факт, что преступник заранее объявляет следующее нападение.

Сразу же после взрыва в Дортмунде на месте преступления было найдена записка, в которой упоминаются теракт на рождественском базаре в Берлине в декабре 2016 года, а также утверждается, что немецкие самолеты Tornado в Сирии участвуют в убийстве мусульман халифата так называемого "Исламского государства".

Поэтому, говорится в записке, спортсмены и другие известные личности "в Германии и других странах-крестоносцах" значатся в "смертном списке" ИГ. Автор письма заявил, что это будет действовать до тех пор, как немецкие Tornado не будут выведены из Сирии, и не будет закрыта американская авиабаза в немецком Рамштайне.