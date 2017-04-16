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Четыре главаря ИГ были убиты сверхмощной бомбой США

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Reuters/Scanpix

Четыре главаря афганской ячейки террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) были ликвидированы при ударе сверхмощной неядерной бомбы США. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, в результате американской атаки на территории Афганистана были уничтожены 94 боевика, в том числе четыре командира. При этом также были ликвидированы системы тоннелей террористов, их укрытия и склады с оружием, сообщает портал "Политика Сегодня".

Напомним, что Вашингтон 13 апреля применил на территории Афганистана самую мощную неядерную бомбу. Атака была произведена по системе тоннелей экстремистов. Тогда сообщалось о 92 погибших боевиках.

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