Государство хочет изменить отношение общества к проституции

Согласно исследованию, проведенному в прошлом году компанией TNS Emor, в Эстонии не менее половины населения поддерживает запрет коммерческого секса. Тем не менее, сегодня в Эстонии проституцией занимается более 700 женщин.

«Несмотря на то, что в Эстонии еще не действует общий запрет на приобретение секса за деньги, влияние и последствия этого явления следует рассматривать шире. Секс-работа по большей части является вынужденным действием, и вовлеченные в нее женщины находятся в более слабом положении с финансовой, общественной и других точек зрения. Покупка секса подразумевает использование уязвимой ситуации женщины», – пояснила советник отдела политики равноправия Министерства социальных дел Кристийна Лухт.

Более половины жителей Эстонии считают проституцию насилием против женщин. Однако, согласно результатам мониторинга гендерного равноправия за трехлетний период, одна пятая населения считает проституцию оправданной деятельностью.

«Для сокращения уровня проституции необходимо изменить отношение общества к покупке секса. Проституция связана с международной торговлей людьми, что в свою очередь привлекает все больше новых людей в секс-работу. Покупатели секса таким образом косвенно и напрямую поддерживают преступный мир – проституцию и торговлю людьми», – подчеркнула Лухт.

На втором этапе социальной кампании 1ELU государство делает первый шаг к тому, чтобы повлиять на отношение людей к покупке коммерческого секса. Роль государства в этой сфере не ограничивается лишь формированием мнений общества. В связи с принятием Стамбульской конвенции министерство юстиции планирует изменить уголовный кодекс таким образом, чтобы приобретение секса у жертв торговли людьми стало наказуемым деянием. Согласно действующим законам, в Эстонии уголовно наказывается покупка секса у несовершеннолетних, а также сутенерство и пособничество в проституции.

Сегодня в Эстонии проституцией занимается около 700 женщин, примерно половина из них находит поддержку и советы в MTÜ Eluliin (НКО «Линия жизни»). «Линия жизни» работает в Таллинне, Тарту и Йыхви и предлагает консультации и помощь вовлеченным в проституцию лицам, чтобы они прекратили занятие проституцией.

Социальная кампания Министерства юстиции и Министерства социальных дел 1ELU проводится до конца июня. Кампания исходит из того, что у всех есть одна жизнь, которую все имеют право прожить свободно, достойно, самостоятельно ею управляя и радуясь. В рамках кампании в апреле на онлайн-каналах будет проведена информационная кампания, ориентированная на покупателей и продавцов коммерческого секса. Также в школах, профессиональных училищах, кассе страхования от безработицы, в трудовой инспекции и различных организациях, оказывающих помощь жертвам, будут распространяться информационные материалы кампании.

Кампания 1ELU или проект ISFP-16 «Предотвращение преступности через предупреждение торговли людьми» финансируется посредством Фонда внутренней безопасности Европейского союза и Министерством внутренних дел ЭР. Проект совместно проводят Министерство юстиции, Министерство социальных дел, НКО Living For Tomorrow, Эстонский центр прав человека и рекламное агентство Idea.