Взятому в аренду парому Hiiumaa до сих пор не нашли применения

«На данный момент конкретных планов в отношении судна нет, мы занимаемся этим вопросом. Определенные решения пока не приняты, но работу для судна ищем и переговоры ведем. Судно останется в нашем распоряжении до конца сентября. Пока судно стоит, а вчера, например, оно выполнило три дополнительных рейса, поскольку на линии Куйвасту-Виртсу был очень большой спрос на перевозки», - сообщила пресс-секретарь головного предприятия TS Laevad, компании Tallinna Sadam Сирле Арро.

«Поскольку паром Regula вот-вот уйдет на плановый ремонт, судно Hiiumaa у нас является своего рода пятым судном, которое (в дополнение к четырем новым паромам — прим.) у нас по договору должно быть», - добавила Арро.

Паром Hiiumaa принадлежит предпринимателю Олаву Мийлю. Судно было взято в аренду в конце августа прошлого года за 6,4 млн евро на один год после того, как стало известно, что заказанные за рубежом четыре новые парома не успеют прибыть к сроку в Эстонию. Судно Hiiumaa берет на борт до 600 пассажиров и 160 автомашин.