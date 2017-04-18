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Жуткое видео: футбольного болельщика убили на трибунах прямо во время матча

Sports.ee
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ФОТО: Alvaro Martin Corral/AP/Scanpix

Аргентинский болельщик Эмануэль Бальбо скончался от травм, полученных в результате падения с трибуны во время потасовки на матче чемпионата страны с "Тальересом" в городе Кордова. Об этом сообщил клуб "Бельграно", фанатом которого являлся погибший.

В заявлении говорится, что "клуб "Бельграно" глубоко сожалеет о гибели Эмануэля Бальбо и как организатор мероприятия, в ходе которого произошли эти события", готов оказать содействие правосудию, пишет ТАСС.

Болельщик получил травму головы, упав с высоты трех метров. На видеозаписи инцидента видно, что, убегая от драки, Бальбо попытался перелезть через перила, чтобы спрыгнуть с трибуны, однако в этот момент несколько человек ударили его и он сорвался вниз. Пострадавший был доставлен в больницу в субботу, однако, несмотря на оказанную помощь, врачи в понедельник констатировали смерть мозга.

К настоящему моменту было задержано четверо подозреваемых, зачинщик драки находится в бегах. Согласно одной из версий, потасовка произошла из-за того, что фанаты "Бельграно" приняли Бальбо за болельщика "Тальереса". Однако, по словам отца погибшего, драка могла завязаться после того, как Бальбо узнал в одном из фанатов виновника гибели его брата в 2012 году.

Прокуратура квалифицировала смерть Бальбо как "убийство с отягчающими обстоятельствами". Фигурантам делам может грозить от 10 до 34 лет тюрьмы.

Матч завершился со счетом 1:1, "Бельграно" остался на предпоследнем, 29-м месте турнирной таблицы.

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