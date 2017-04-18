Сосед нового здания Гимназии Густава Адольфа обжаловал разрешение на строительство

В суд обратился квартирособственник из находящегося по соседству с объектом дома, которого представляет присяжный адвокат Мария Мяги-Рохтметс. По словам Мяги-Рохтметс, жалоба вызвана тем обстоятельством, что на основании выданного городом школе разрешения реальное расширение здания составит более 33 процентов, сообщила глава бюро Maria Magi Advokaadiburoo Кайре Райк.

«Это значит, что следовало бы провести составление детальной планировки или в крайнем случае процедуру условий проектирования. Речь идет о процедурах, целью которых является вовлечение населения и выслушивание мнений и предложений соседей, а также выяснение потребности в исследованиях», - пояснила Мяги-Рохтметс.

Согласно жалобе, город не провел необходимые процедуры. Хотя речь идет о решении, которое существенно повлияет на окружающую среду проживания, не было проведено ни одно исследование в области шума, загрязнения, дорожной нагрузки и регулирования движения. Кроме того, согласно связанным с разрешением документам, распорядок парковки, который и без этого является причиной достаточного количества проблем в районе, планируется расширить только на позднем этапе. В то же время нет уверенности в том, что в ближайшее время до этого дойдет дело. В жалобе отмечается, что действия города при предоставлении разрешения не соответствуют ни одному самому элементарному стандарту, которых город требует от остальных в качестве лица, обладающего полномочиями по выдаче разрешений на строительство. Если разрешение останется действительным, это создаст опасный прецедент.

Непонятно и неслыханно то, до нарушения каких законов и традиций город дошел при строительстве каламаяского здания GAG, отметила Мяги-Рохтметс. Не менее необъяснимой является бездеятельность Департамента технического надзора, который, несмотря на ряд поступивших за последние 2,5 месяца жалоб, ничего не предпринял для прекращения правонарушений на строительном объекте. Это опасная ситуация, где при строительстве публичных зданий фактически отсутствует лицо, осуществляющее надзор за строительством, считает адвокат.

Таллиннский департамент городского планирования в начале марта заявил BNS, что все необходимые для строительства учебного здания гимназии Густава Адольфа предварительные работы прошли в соответствии со всеми законами. Департамент сообщил, что выдал строительной фирме Nordlin Ehitus OU все необходимые для реновации и строительства нового учебного здания для I и II учебной ступени гимназии Густава Адольфа в Каламая. «Соискание разрешений прошло с соблюдением всех процедурных правил, в ходе сноса и строительных работы не нарушались законы», - сообщила горуправа.

«Прискорбно, что пытаются найти варианты остановить столь важный проект. Город продолжит строительство нового школьного здания, соблюдая при этом все проистекающие из закона требования», - сказал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Правление собрания выпускников GAG выступает против плана вдвое увеличить в ближайшие годы число учеников школы и с сентября перевести первую и вторую ступени в школьное здание на улице Вана-Каламая. В этой связи правление в феврале выразило недоверие директору школы Хендрику Агуру. «Выпускники GAG не согласны с порядком действий горуправы, Департамента образования и руководства GAG, при котором решение, затрагивающее жизнь многих семей, было принято без обсуждения со школьным коллективом и группами интереса», - говорится в обращении собрания выпускников.

31 января выпускники и родители учеников GAG направили горуправе Таллинна обращение, в котором требовали отказаться от плана увеличить вдвое число учеников школы и поделить школу на две части. На сайте www.gag400.ee обращение подписало около тысячи выпускников и родителей.