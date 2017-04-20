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В Мыйзакюла недорого продается пригодная для жилья церковь

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Эльмо Рийг/Sakala

Покупателю церкви достанется и стоящее рядом здание, в которое можно переехать сразу же, пишет Sakala.postimees.ee.

​В городе Мыйзакюла на юге Эстонии выставлено на продажу здание новоапостольской церкви, построенное в 1998 году. «Если в первые годы на службу собиралось более двух сотен прихожан, то в последнее время – меньше десяти», - сказал священник Рудо Лиллелехт, который живет в Валга и бывает в Мыйзакюла только по необходимости. Стоимость недвижимости – 120 000  евро. Довольно большое церковное здание, отапливаемое к тому же электричеством, небольшому приходу содержать трудно.

По словам священника, продажа церковного здания идет тяжело. Если кто-то и захочет совершить покупку, чтобы превратить сакральное здание в жилое, ему придется начать строительные работы. «Понятно, что помещение для молящихся слишком велико и в качестве жилого его использовать сложно, так что придется строить второй этаж», - предположил священник.

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