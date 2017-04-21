Вчера в Эстонию прибыли пять семей беженцев

Как сообщила BNS руководитель отдела политики международной защиты Министерства социальных дел Трийн Рааг, прибывшие в четверг в Эстонию по миграционной программе ЕС пять семей беженцев - это перемещенные из Греции сирийские семьи.

В двух семьях по пять человек: двое родителей и трое детей в каждой семье, эти семьи направлены жить в Вильяндиский уезд и в Раквере.

Еще в трех семьях по четыре человека: двое родителей и двое детей в каждой. Эти семьи направлены в Раквере и Пыльва.

Как сообщила Рааг, все прибывшие в четверг в Эстонию по миграционной программе ЕС совершеннолетние военные беженцы имеют основное или высшее образование и опыт работы в различных областях.

Вместе с вновь прибывшими в Эстонии на сегодня насчитывается 142 беженца, доставленных в рамках программы. Одна иракская семья добровольно вернулась на родину, 31 человек находятся на пути в Европе и двое находятся под арестом.

В соответствии с достигнутым в ЕС соглашением двухлетняя квота Эстонии составляет 550 военных беженцев. Беженцев перемещают внутри ЕС (на данный момент — из Греции) и переселяют из расположенных вне ЕС лагерей для беженцев (на данный момент — из Турции).