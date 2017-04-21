Налетайте! В интернете можно купить автомобиль эстонской полиции

Автомобиль Skoda Octavia 2012 года выпуска продается по стартовой цене 1999 евро. Объявление было добавлено 19 апреля. Аукцион продлится до третьего мая. На данный момент на аукционе не сделано ни одного предложения.

Получается, что любой желающий может приобрети полицейский автомобиль и ездить по дорогам Эстонии под видом стражей правопорядка? На самом деле нет.

Перед передачей новому владельцу автомобиль будет видоизменен, чтобы ничего не напоминало о его прошлом.

«Автомобиль может купить любой желающий. Перед заключением договора о купле-продаже с автомобиля будут сняты спецсигналы – проблесковые маячки и сирены, а также специальная раскраска. В Департаменте шоссейных дорог будет выдан новый технический паспорт, в котором не будет пометки о том, что автомобиль является оперативным транспортом», - прокомментировала объявление пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан.