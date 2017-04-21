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Полиция ищет свидетелей: в ДТП в Пыхья-Таллинне пострадал пешеход

Rus.Postimees.ee
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Полицейская машина. Иллюстративное фото. | ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Сегодня, 21 апреля, примерно в 11.40 в Таллинне, у дома по адресу ул. Рандла, 6, произошло ДТП, в котором пострадал 78-летний пешеход.

Автомобиль Ford Transit, которым управлял 25-летний мужчина, начал движение задним ходом между домами по адресу ул. Рандла, 4, и ул. Рандла, 6, и столкнулся с пешеходом, находившимся сзади автомобиля. Водитель доставил пешехода по просьбе последнего домой, куда была вызвана скорая помощь, доставившая пострадавшего пожилого человека в больницу. Водитель был трезв и у него есть права соответствующей категории.

Для выяснения всех обстоятельств этого ДТП просим свидетелей связаться с полицией по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000 либо по э-почте pohja.lmt@politsei.ee.

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