ИГ взяло на себя ответственность за атаку приемной ФСБ в Хабаровске

Кац отметила, что последний раз террористы ИГ брали на себя ответственность за преступления на территории РФ две недели назад, 6 апреля. За два дня до этого в Астрахани была открыта стрельба по полицейским, которые прибыли на место ДТП для оформления протокола, в результате погибли двое инспекторов - Владимир Дьяконов и Дмитрий Школьников, сообщает Newsru.com.

В пятницу вечером в Хабаровске было совершено нападение на городскую приемную ФСБ. Стрелок открыл беспорядочный огонь. В результате погибли сотрудник службы и посетитель, второй визитер получил ранение. Нападавший был убит.

По данным ФСБ, нападение совершил уроженец и житель Хабаровского края, некий А. Конев 1999 года рождения. В ФСБ заявили, что он является сторонником неонацистской группы. По информации Life, Конев два года назад принял ислам. Телеканал РЕН ТВ, в свою очередь, опубликовал его детскую фотографию, на которой молодому человеку, предположительно, от 12 до 14 лет. РБК со ссылкой на источники в ФСБ уточняет, что преступника звали Антон Конев.

Отметим, что журналисты "Медузы" ранее сообщили о том, что к ним в редакцию поступило письмо, в котором ответственность за нападение на приемную ФСБ в Хабаровске взяла на себя "Русская повстанческая армия" (РПА).