Модный цветочный тренд распространился по миру из финских садов

Черные сорта цветов известны давно, но только в этом сезоне их предлагают высаживать сплошным ковром, цитирует Kodu финское издание Kodin Kuvalehti.

Фото: www.flickr.com

Особенно эффектно выглядят абсолютно черные цветы, но и растения с темными листьями, посаженные большими группами, тоже в тренде. Можно скомбинировать их с белыми цветами или с растениями с серебристыми листьями.

Фото: www.flickr.com

Правда, растения с абсолютно черными цветками найти трудно. Чаще встречаются очень темные варианты красных, лиловых или синих цветов. Но самые подходящие для модной высадки, это, например, петуния Black Satin, тюльпаны Queen of Night и Black Parrot. Если темных цветов найти не удалось, используйте другие яркие, но темные растения. Например, хорошо подойдет для этой цели красный базилик.

Фото: www.flickr.com