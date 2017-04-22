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Модный цветочный тренд распространился по миру из финских садов

Kodu.postimees.ee
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ФОТО: www.flickr.com

Это произошло совершенно неожиданно, но тем не менее - именно из Финляндии пошла эта новая мода на необычный сад.

Черные сорта цветов известны давно, но только в этом сезоне их предлагают высаживать сплошным ковром, цитирует Kodu финское издание Kodin Kuvalehti.

Фото: www.flickr.com

Особенно эффектно выглядят абсолютно черные цветы, но и растения с темными листьями, посаженные большими группами, тоже в тренде. Можно скомбинировать их с белыми цветами или с растениями с серебристыми листьями.

Фото: www.flickr.com

Правда, растения с абсолютно черными цветками найти трудно. Чаще встречаются очень темные варианты красных, лиловых или синих цветов. Но самые подходящие для модной высадки, это, например, петуния Black Satin, тюльпаны Queen of Night и Black Parrot. Если темных цветов найти не удалось, используйте другие яркие, но темные растения. Например, хорошо подойдет для этой цели красный базилик.

Фото: www.flickr.com

Красный базилик. Фото: www.flickr.com

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