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В Армении убили российского военнослужащего

Добавлено видео с места происшествия!

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: скриншот

В Армении убили российского военнослужащего. Тело военнослужащего 102-й российской военной базы было найдено в городе Гюмри. В Генпрокуратуре республики говорят, что его зарезали. Сайт Tsayg.am публикует фото и видео с места ЧП.

Тело нашли в субботу со следами колото-резаных ранений в области шеи у одного из городских магазинов неподалеку от российской базы, пишет Newsru.

"Интерфакс" со ссылкой на данные прокуратуры называет имя убитого: это 21-летний Дмитрий Ялпаев.

"По подозрению в совершении убийства задержан 20-летний мужчина. Проводится следствие", - отметили в генпрокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Пресс-служба Южного военного округа подтвердила факт убийства. "По факту происшествия командованием штаба военного округа совместно с местными правоохранительными органами проводится расследование. По предварительным данным, убийство совершено на бытовой почве", - говорится в сообщении.

Сайт News.am публикует фото Ялпаева, по-видимому, взятые из соцсетей.

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