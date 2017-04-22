В Армении убили российского военнослужащего. Тело военнослужащего 102-й российской военной базы было найдено в городе Гюмри. В Генпрокуратуре республики говорят, что его зарезали. Сайт Tsayg.am публикует фото и видео с места ЧП.
Тело нашли в субботу со следами колото-резаных ранений в области шеи у одного из городских магазинов неподалеку от российской базы, пишет Newsru.
"Интерфакс" со ссылкой на данные прокуратуры называет имя убитого: это 21-летний Дмитрий Ялпаев.
"По подозрению в совершении убийства задержан 20-летний мужчина. Проводится следствие", - отметили в генпрокуратуре.
Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
Пресс-служба Южного военного округа подтвердила факт убийства. "По факту происшествия командованием штаба военного округа совместно с местными правоохранительными органами проводится расследование. По предварительным данным, убийство совершено на бытовой почве", - говорится в сообщении.
Сайт News.am публикует фото Ялпаева, по-видимому, взятые из соцсетей.