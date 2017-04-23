Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Фото и видео: полуголые женщины в масках Путина, Трампа и Ле Пен вышли на улицы Франции

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ

Активистки организации Femen попытались провести очередную акцию против кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Их задержали рядом с избирательным участком в местечке Энен-Бомон на севере Франции.

На активистках были надеты маски президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа, президента Сирии Башара Асада, кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, а также экс-главы Партии независимости Великобритании Найджела Фараджа.

Femen пишут в Twitter, что хотели напомнить избирателям о союзниках Ле Пен.

«На белом лимузине, в духе единства они приехали поддержать свою лучшую союзницу во Франции», – написали активистки.

Наверх