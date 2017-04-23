Фото и видео: полуголые женщины в масках Путина, Трампа и Ле Пен вышли на улицы Франции

На активистках были надеты маски президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа, президента Сирии Башара Асада, кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, а также экс-главы Партии независимости Великобритании Найджела Фараджа.

Femen пишут в Twitter, что хотели напомнить избирателям о союзниках Ле Пен.

«На белом лимузине, в духе единства они приехали поддержать свою лучшую союзницу во Франции», – написали активистки.