Фото и видео: полуголые женщины в масках Путина, Трампа и Ле Пен вышли на улицы Франции
23 апреля 2017 г., 16:34
Активистки организации Femen попытались провести очередную акцию против кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Их задержали рядом с избирательным участком в местечке Энен-Бомон на севере Франции.
На активистках были надеты маски президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа, президента Сирии Башара Асада, кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, а также экс-главы Партии независимости Великобритании Найджела Фараджа.
Femen пишут в Twitter, что хотели напомнить избирателям о союзниках Ле Пен.
«На белом лимузине, в духе единства они приехали поддержать свою лучшую союзницу во Франции», – написали активистки.