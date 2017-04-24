Кожаный салон, подогрев руля и литые диски: читайте, какие запросы у Центра отходов

Так, согласно условиям конкурса, один автомобиль обязательно должен был быть с 18-дюймовыми литыми дисками, светлым кожаным салоном, подогревом руля и задних сидений, пишет Äripäev.

На второй автомобиль, должны были быть установлены с 17-дюймовые литые диски. У него должен был быть кожаный руль, тонированные задние стекла. Цвет автомобиля обязательно должен был быть серебристым.

Представитель Таллиннского департамента окружающей среды Урве Оя заявила, что составлением условий конкурса занимался бывший руководитель центра Мартин Гасман. Сам Гасман от комментариев отказался.

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