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Кожаный салон, подогрев руля и литые диски: читайте, какие запросы у Центра отходов

Rus.Postimees.ee
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Иллюстративное фото. | ФОТО: EERO VABAMÄGI/PM/SCANPIX BALTICS

Таллиннский центр отходов недавно взял в аренду два автомобиля. Для поиска лучшего предложения был проведен конкурс, условия которого выявили несколько интересных деталей.

Так, согласно условиям конкурса, один автомобиль обязательно должен был быть с 18-дюймовыми литыми дисками, светлым кожаным салоном, подогревом руля и задних сидений, пишет Äripäev.

На второй автомобиль, должны были быть установлены с 17-дюймовые литые диски. У него должен был быть кожаный руль, тонированные задние стекла. Цвет автомобиля обязательно должен был быть серебристым.

Представитель Таллиннского департамента окружающей среды Урве Оя заявила, что составлением условий конкурса занимался бывший руководитель центра Мартин Гасман. Сам Гасман от комментариев отказался.

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