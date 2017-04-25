Полиция разыскивает 14-летнюю Елену

По словам матери Елены, девочка ушла из дома в Кохтла-Ярве в пятницу вечером и по сей день неизвестно, где она может находиться. Поскольку мобильный телефон девочки выключен, установить ее местонахождение невозможно. По данным полиции, Елена и раньше уходила из дома, но впервые она отсутствует так долго.

Полицейские проверили места и адреса, где могла находиться девочка, а также поговорили с ее друзьями и знакомыми, но поиски пока результатов не принесли. Описание внешности Елены переданы полицейским патрулям, активными поисками девочки занимаются и молодежные полицейские.

Рост Елены – 170 см, она худощавого телосложения, у нее каштановые волосы средней длины. Когда она уходила из дома, на ней была серо-зеленая куртка, темные брюки и темная обувь.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения девочки, просят позвонить по телефонам 5855 8390 или 112.