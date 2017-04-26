Пять советов, как создать красивый сад, не требующий ухода

Если у вас есть дача или участок земли около дома и вы хотели бы сделать его красивым, но постоянно возиться в земле для ухода за растениями вам не нравится, обратите внимание на советы портала Kodu.
1. Водные растения
Ленивым любителям цветов стоит выкопать у себя на участке небольшой водоем и посадить в нем растения, которые хорошо себя чувствуют и прекрасно растут в воде. По крайней мере, их не придется поливать.
2. Выберите простые местные растения
Нет смысла сажать экзотические растения, ухаживать за которыми у вас нет ни времени, ни желания. Купите растения, которые давно и успешно разводят в нашем климате.
3. Поменяйте газоны на дорожки
Если вы не хотите разбивать грядки и ухаживать за газонами, проложите по саду дорожки с твердым покрытием или постройте беседки, чтобы сократить площадь требующего ухода грунта
4. Искусственный газон
Когда-то искусственный газон выглядел как сплошная катастрофа. Сейчас в продаже такая имитация зеленой травки, что ее не отличишь от настоящей. Если в ваши планы не входит уход за газоном, рассмотрите такую альтернативную возможность.
5. Предпочитайте зелень
В саду не обязательно должны быть только цветущие растения. Различные кустарники очень декоративны и требуют гораздо меньше ухода, чем цветы.