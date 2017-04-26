Несмотря на бесплатный общественный транспорт, TLT получило более 13 млн прибыли

В 2016 году предприятие Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) получило прибыль в 13,6 млн евро. Ка же это возможно, если для жителей Таллинна общественный транспорт является бесплатным?
Все очень просто. Согласно бухгалтерским правилам, доходом также считаются инвестиции со стороны города, пишет Tallinncity.
«Как в 2015, так и 2016 годах прибыль TLT была обусловлена финансированием. TLT находится в ведении города Таллинна. Главной целью предприятия не является получение прибыли. Поэтому денежные средства, полученные от города в качестве инвестиций для обновления инфраструктуры, а также автобусного или трамвайного парка, считают прибылью», - пояснил пресс-секретарь предприятия Иво Парбус.
Денежные средства затем используются для обновления трамвайных путей или депо, а также, например, для покупки новых автобусов или трамваев.
«В последние годы инвестиции были большими. Вскоре будет полностью обновлена трамвайная инфраструктура. Закуплены 20 новых трамваем, а также 194 новых автобуса, 44 из которых - гибридные», - перечислил Парбус.