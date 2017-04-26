Несмотря на бесплатный общественный транспорт, TLT получило более 13 млн прибыли

Все очень просто. Согласно бухгалтерским правилам, доходом также считаются инвестиции со стороны города, пишет Tallinncity.

«Как в 2015, так и 2016 годах прибыль TLT была обусловлена финансированием. TLT находится в ведении города Таллинна. Главной целью предприятия не является получение прибыли. Поэтому денежные средства, полученные от города в качестве инвестиций для обновления инфраструктуры, а также автобусного или трамвайного парка, считают прибылью», - пояснил пресс-секретарь предприятия Иво Парбус.

Денежные средства затем используются для обновления трамвайных путей или депо, а также, например, для покупки новых автобусов или трамваев.

«В последние годы инвестиции были большими. Вскоре будет полностью обновлена трамвайная инфраструктура. Закуплены 20 новых трамваем, а также 194 новых автобуса, 44 из которых - гибридные», - перечислил Парбус.