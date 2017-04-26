Причиной катастрофы Ту-154 назвали перегрузку более чем на 10 тонн

Для расчета массы самолета были применены специальные методики, в том числе с использованием данных параметрического самописца, поднятого со дна Черного моря.

По данным издания, когда самолет взлетал с подмосковного аэродрома Чкаловский, его вес составлял 99,6 тонн, включая 24 тонны топлива, что превышало нормативы, но отклонение в 1,6 тонн было несущественным. Однако в Адлере в самолет по максимуму дозаправили, в его баках было 35,6 тонн топлива, в результате чего вес составил около 110 тонн вместо нормативных 98.

При этом экипаж не знал о перегрузке и взлетал, исходя из допустимого взлетного веса пилотируемой машины. Как отмечает издание, если бы командир экипажа знал о превышении нормативного взлетного веса более чем на 10 тонн, он или отказался бы от полета, или взлетал бы с учетом, что самолет перегружен.

Высказывается версия, что в самолет также поместили что-то сравнительно небольшое по объему, но значительное по весу. Самолет с трудом поднялся в воздух и набрал недостаточную высоту, и когда экипаж начал производить уборку закрылков и механизации, это вызвало крен и снижение подъемной силы.

Отмечается, что на высоте 200 метров командир сделал неожиданное движение - отдал штурвальную колонку от себя и затем вдруг снова взял ее на себя, потеряв в маневре и без того небольшую высоту, после чего сработала система, сигнализирующая об опасном сближении с землей. Командир сделал движение штурвалом и педалями руля направления влево, хотя в плановом режиме должен был сделать наоборот, и самолет свалился в крен и стал падать.

"Командир делает движение штурвалом и педалями в обратную сторону и берет штурвальную колонку на себя. В этот момент угол атаки составил 10 градусов. При этом продолжался разгон самолета до 500 км/ч. Скорость возрастала, крен увеличивался, а подъемная сила падала. Никакого запаса по высоте у Ту-154 практически не было. Еще через несколько секунд, уже с креном в 50 градусов и на скорости 540 км/ч, самолет левым крылом коснулся воды. В таких условиях столкновение с водной поверхностью равносильно столкновению со скалой. Самолет разрушился, его обломки разбросало на большой площади", - пишет издание.

Последние действия экипажа специалисты, по данным издания, объяснили тем, что летчики догадались, что с самолетом что-то не так, и попытались вернуться на аэродром вылета, чтобы сесть на другую, меньшую по размеру взлетно-посадочную полосу в Адлере, однако для этого не хватило высоты.

Свою роль сыграло темное время суток, не давшее экипажу визуального представления о том, сколько осталось до поверхности воды.

Ранее высказывались другие версии, в том числе гипотеза о дезориентации пилота в пространстве, которую раскритиковали сначала в Генпрокуратуре, а затем в Следственном комитете.

Со ссылкой на участников расследования сообщалось также, что причиной катастрофы могла быть потеря пилотом ориентировки в пространстве, из-за чего он доверился своим инстинктам, проигнорировал показания приборов и направил самолет в пике с креном в 55 градусов.

Самолет Минобороны РФ Ту-154 25 декабря в 01:38 по московскому времени вылетел с аэродрома Чкаловский в Подмосковье и направлялся на авиабазу "Хмеймим" в сирийской Латакии. В Сочи воздушное судно остановилось на дозаправку. В 05:27 по Москве самолет пропал с радаров спустя две минуты после вылета из аэропорта Адлера. Позже стало известно, что лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

На борту разбившегося самолета находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники трех российских телеканалов, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и члены экипажа.