Ни в коем случае не делайте этого перед приходом гостей

1. Пятно на диване

Это большое пятно от красного вина давно требовало вашего пристального внимания, но вы решили вывести его именно сейчас, за полчаса до прихода гостей. Нашли время! Диван не успеет высохнуть, и вашим гостям придется сидеть на мокром диване. Если пятно так заметно, положите по-другому подушки, а еще лучше – покройте диван пледом.

2. Грязный ковер

Та же история, что с диваном. Если вы устроите ковру экспресс-чистку, то встретите гостей мокрым ковром. Пропылесосьте его, а пятна удалите потом.

3. Беспорядок в спальне

Не тратьте драгоценное время на уборку в спальне. Просто закройте дверь в эту комнату поплотнее и никого не пускайте в нее. По крайней мере, этим вечером.

4. Грязная плита

Если вы считаете, что до блеска надраенная плита произведет на ваших гостей неизгладимое впечатление, начинайте ее чистить заранее. Если вы не успели этого сделать, просто протрите ее специальной чистящей салфеткой.

5. Запущенная ванна

Та же история, что и с плитой. Имейте в виду, что чистящее средство для ванн обычно обладает сильным запахом, который может не понравиться вашим гостям. А вдруг у кого-то из них аллергия? Для быстрой очистки протрите поверхность ванны уксусом.