Важная информация для водителей в связи с работами на шоссе Таллинн-Пярну

Кроме того, около Кохату будет построен экодук шириной 50-65 метров для безопасного пересечения дороги животными, сообщает портал Rus.err.ee.

Весь строящийся участок дороги на протяжении девяти километров будет огорожен, чтобы предотвратить попадание животных на проезжую часть.

Департамент шоссейных дорог просит водителей по возможности выбирать другой маршрут.