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Важная информация для водителей в связи с работами на шоссе Таллинн-Пярну

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: maanteeamet

На шоссе Таллинн-Пярну на участке Ээсмяэ-Кохату в четверг начались работы по строительству дороги по системе 2+1. Фрезеровочные работы повлекут за собой ограничение скорости до 50 км/ч.

Кроме того, около Кохату будет построен экодук шириной 50-65 метров для безопасного пересечения дороги животными, сообщает портал Rus.err.ee.

Весь строящийся участок дороги на протяжении девяти километров будет огорожен, чтобы предотвратить попадание животных на проезжую часть.

Департамент шоссейных дорог просит водителей по возможности выбирать другой маршрут.

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