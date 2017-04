Мария Шарапова: Контавейт показывает отличную игру

Одолевшая в 1/8 финала соотечественницу Екатерину Макарову Шарапова в послематчевом интервью сказала, что почти ничего не знает об эстонке, но ответила хорошую игру Контавейт.

По словам россиянки, за свою карьеру она не играла против лишь пары участниц турнира, одной из которых является эстонка.

«Кажется, мы не играли друг против друга. На этой неделе она провела много матчей и показала прекрасный теннис», - отметила Шарапова.

