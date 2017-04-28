Жители Пыхья-Таллинна выходят на пикет из-за планов открыть пункт обмена шприцев

В пятницу, 28 апреля, жильцы дома проведут перед зданием организованный пикет.

Как рассказал rus.err.ee председатель квартирного товарищества дома №28 на улице Ситси Дмитрий Гришкун, пока диалога между жителями и государственном учреждением не получается. Призывы вмешаться в ситуацию товарищество направило как в Министерство социальных дел, так и мэрии Таллинна, но ответы на обращения пока не получены.