Жители Пыхья-Таллинна выходят на пикет из-за планов открыть пункт обмена шприцев
28 апреля 2017 г., 09:51
В Пыхья-Таллинне продолжается рост недовольных настроений из-за планов Института развития здоровья открыть в жилом доме по адресу Ситси, 28 открыть пункт обмена шприцев.
В пятницу, 28 апреля, жильцы дома проведут перед зданием организованный пикет.
Как рассказал rus.err.ee председатель квартирного товарищества дома №28 на улице Ситси Дмитрий Гришкун, пока диалога между жителями и государственном учреждением не получается. Призывы вмешаться в ситуацию товарищество направило как в Министерство социальных дел, так и мэрии Таллинна, но ответы на обращения пока не получены.