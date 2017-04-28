ЕСПЧ требует от России срочно обследовать заключенных ярославской колонии

По его данным, жалобе "Вахапов и другие против России" присвоен статус приоритетного рассмотрения. "В течение 48 часов (с 27 апреля) Вахапов, Макаров и Непомнящих обязаны быть немедленно обследованы врачами, независимыми от системы ФСИН РФ", - сказано в сообщении, которое цитирует Newsru.com.

По данным правозащитников, ЕСПЧ обязал провести обследование в присутствии защитников заключенных. Также Россию обязали предоставить доказательства того, что у заключенных есть беспрепятственный доступ к своим защитникам, и информацию о результатах рассмотрения жалоб на избиения и пытки.

Кроме того, суд потребовал от властей обеспечить защитникам возможность пользоваться фото- и видеотехникой при посещении заключенных.

Инженер Иван Непомнящих является 33-м фигурантом "болотного дела", в декабре 2015-го он был осужден на 2,5 года и отбывает наказание в ярославской колонии N1. Его обвиняли в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейского. В приговоре указано, что молодой человек "не менее одного раза" ударил двух полицейских 2-го оперативного полка Виктора Колмакова и Евгения Гаврилова по левой руке, а также "не менее одного раза" ударил одного из них зонтом по голове.

22 апреля 2017 года адвокат Дмитрий Динзе сообщил со ссылкой на заключенных колонии, имеющих связь с родственниками, что Непомнящих избили в штрафном изоляторе.

Другой фигурант "болотного дела", Александр Марголин, который уже вышел на свободу, рассказывал порталу "ОВД-Инфо", что Непомнящих посадили в изолятор перед массовым обыском, во время которого работники ФСИН в спецформе и масках избили заключенного Руслана Вахапова, которого тоже сразу после этого поместили в изолятор. Люди в масках заходили и на территорию штрафного изолятора, где также применяли силу.

24 апреля юристы "Общественного вердикта" подтвердили факты избиений Вахапова, Непомнящих и Макарова в ИК N1. В Facebook правозащитников сообщалось, что у Вахапова и Макарова серьезные телесные повреждения по всему телу, у Непомнящих - травмы ног и поясницы.

В Twitter "Общественного вердикта" говорилось, что у Вахапова ссадины от наручников - его после избиения волокли за наручники в ШИЗО. Икры и бедро в кровоподтеках, также есть подозрение на сотрясение мозга.

Сам Вахапов рассказал правозащитникам, что его бросали на бетонный пол, били ногами и палками по мягким частям тела. При этом врачи жалобы на сотрясение проигнорировали.

В УФСИН России по Ярославской области подтвердили применение к Непомнящих силы, однако информацию об избиении заключенного опровергли.