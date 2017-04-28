Мизулина: дети смотрят порно и становятся бесплодными

По ее словам, порнография представляет большую опасность для подрастающего поколения, сообщает портал Newsru.com.

"Сегодня специалисты говорят о том, что мы имеем дело с формированием нового вида интернет-зависимости, сопоставимого с наркозависимостью, - это порнозависимость, - цитирует ее РИА "Новости". - И мало того, что меняется характер личности, мышление, поведение такого ребенка, когда он становится взрослым, 30%, трое из десяти, они страдают бесплодием, есть уже такие исследования". Что это за исследования, она не уточнила.

В этой связи сенатор предложила создать в России "детский интернет" - защищенную интернет-среду, безопасную для детей, "универсальную базу со всеми персональными данными от рождения на всю оставшуюся жизнь, которую никто не сможет вскрыть, даже американцы".