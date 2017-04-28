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Смотрите в субботу с комментарием на русском: «Инфонет» проверит на прочность «Пайде»

Sports.ee
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Портал Rus.Postimees.ee продолжает радовать болельщиков прямыми трансляциями матчей Премиум-лиги с комментарием на русском языке.

В субботу, 29 апреля, в рамках девятого тура чемпионата Эстонии по футболу столичный "Инфонет" встречается с городской командой "Пайде".

Предматчевые комментарии

Главный тренер "Инфонета" Александр Пуштов: «Из сложившейся ситуации нам поможет выйти победа, которую мы должны добыть в противостоянии с "Пайде"!».

Главный тренер "Пайде" Вячеслав Заховайко: «Предстоит игра против сильного соперника. У них первоклассные и индивидуально сильные игроки. Их последние результаты не говорят об уровне команды. "Инфонет", несомненно, является претендентом на чемпионский титул, поэтому игра будет непростой. Нам нужно действовать организованно. Уверен, что мы сможем дать бой сопернику!».

Начало трансляции в 18.55!

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