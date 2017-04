КНДР провела новые испытания баллистической ракеты. США начали готовить ответные меры

"Интерфакс" со ссылкой на агентство Yonhap передает, что ракета полетела с полигона в северо-восточном направлении, но взорвалась вскоре после запуска. "Мы считаем, что пуск был неудачным", - заявили в военном командовании Южной Кореи.

Телеканал CNN между тем передает, что это была, вероятно, баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-17. Такие данные озвучил источник в вооруженных силах США.

Инцидент уже прокомментировал американский президент Дональд Трамп. "Северная Корея проявила неуважение к Китаю и его многоуважаемому президенту, произведя этот ракетный запуск, пусть он был и неудачным. Плохо!" - заявил глава государства на своей странице в Twitter .

North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad!