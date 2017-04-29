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Можно ли продать квартиру, обремененную ипотекой?

Rus.Postimees.ee
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Квартира в Кадриорге. Иллюстративный снимок. | ФОТО: KV.EE

«Когда дочь решила купить квартиру, моя стала дополнительным залогом для получения кредита. Сейчас я хочу ее продать. Могу ли я сделать это за пять лет до окончания кредитного договора дочери?» - спрашивает читатель.

По просьбе портала Kodu на вопрос отвечает присяжный адвокат Юри Сирель:

«Заложенную квартиру можно продать, когда закончились обязательства перед кредитным учреждением. Иначе покупатель приобретает квартиру вместе  с ипотекой и должен принимать во внимание, что его приобретение остается залогом и в случае невыполнения условий кредитного договора может быть реализована на рынке.

Наверняка  ни один из обычных покупателей не заинтересован в покупке квартиры, обремененной ипотекой. Согласие на покупку можно попробовать получить, если сумма ипотеки меньше рыночной стоимости недвижимости. В принципе продать квартиру и удалить отметку об ипотеке можно только с согласия ипотекодержателя.

Есть еще одна возможность: предложите ипотекодержателю другой объект, который может стать залогом вместо квартиры, от которой вы решили избавиться.  Если такой возможности нет, найти покупателя на квартиру с ипотекой будет найти трудно».

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