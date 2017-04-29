Можно ли продать квартиру, обремененную ипотекой?

По просьбе портала Kodu на вопрос отвечает присяжный адвокат Юри Сирель:

«Заложенную квартиру можно продать, когда закончились обязательства перед кредитным учреждением. Иначе покупатель приобретает квартиру вместе с ипотекой и должен принимать во внимание, что его приобретение остается залогом и в случае невыполнения условий кредитного договора может быть реализована на рынке.

Наверняка ни один из обычных покупателей не заинтересован в покупке квартиры, обремененной ипотекой. Согласие на покупку можно попробовать получить, если сумма ипотеки меньше рыночной стоимости недвижимости. В принципе продать квартиру и удалить отметку об ипотеке можно только с согласия ипотекодержателя.

Есть еще одна возможность: предложите ипотекодержателю другой объект, который может стать залогом вместо квартиры, от которой вы решили избавиться. Если такой возможности нет, найти покупателя на квартиру с ипотекой будет найти трудно».