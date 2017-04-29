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Галерея: в результате ДТП автомобиль перевернулся на крышу

Rus.Postimees.ee
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Сегодня на Таллиннской окружной дороге произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль перевернулся на крышу. Пострадал один человек, пишет Postimees.

Движение на месте происшествия было нарушено на протяжении часа.

В полицию сообщение об инциденте поступило в 11.11. Звонивший отметил, что неподалеку от Юри, в Пилдикюла, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Одну из машин отбросило на дорожное ограждение, из-за чего она перевернулась на крышу.

Движение транспорта было возобновлено в 12.35.

Скорая помощь осмотрела на месте одного из водителей Участвовавшего в ДТП автомобиля.

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