Галерея: в результате ДТП автомобиль перевернулся на крышу

Движение на месте происшествия было нарушено на протяжении часа.

В полицию сообщение об инциденте поступило в 11.11. Звонивший отметил, что неподалеку от Юри, в Пилдикюла, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Одну из машин отбросило на дорожное ограждение, из-за чего она перевернулась на крышу.

Движение транспорта было возобновлено в 12.35.

Скорая помощь осмотрела на месте одного из водителей Участвовавшего в ДТП автомобиля.