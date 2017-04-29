Галерея: в результате ДТП автомобиль перевернулся на крышу
29 апреля 2017 г., 13:10
Сегодня на Таллиннской окружной дороге произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль перевернулся на крышу. Пострадал один человек, пишет Postimees.
Движение на месте происшествия было нарушено на протяжении часа.
В полицию сообщение об инциденте поступило в 11.11. Звонивший отметил, что неподалеку от Юри, в Пилдикюла, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Одну из машин отбросило на дорожное ограждение, из-за чего она перевернулась на крышу.
Движение транспорта было возобновлено в 12.35.
Скорая помощь осмотрела на месте одного из водителей Участвовавшего в ДТП автомобиля.