Ратас: переговоры о Брекзите нужно начать с прав граждан

«ЕС готов к переговорам о Брекзите. Мы сильные, единые и должны защищать права своих граждан и фирм, именно это станет первым шагом на переговорах», - сказал Ратас международной прессе в Брюсселе.

В субботу лидеры ЕС проведут в Брюсселе экстренное заседание Европейского совета, где примут ориентиры для переговорщиков союза на переговорах о выходе Великобритании.

Переговоры начнутся, скорее всего, в конце июня после досрочных выборов британского парламента 8 июня, с помощью которых премьер-министр Тереза Мэй надеется укрепить позицию правящих консерваторов на переговорах.

В преддверии заседания Ратас обсудит председательство Эстонии в ЕС и его приоритеты с премьер-министром Италии Паоло Джентилони, главой фракции Прогрессивного альянса социалистов и демократов в европарламенте Джанни Пителла и председателем фракции Альянса демократов и либералов за Европу Ги Верхофстадтом.

«Я считаю важным сохранить единство ЕС и прежде всего достичь соглашения по вопросу о правах граждан и финансовым вопросам, - сказал Ратас. - Для Эстонии приоритет заключается в том, чтобы максимально сохранить прежние статус и права граждан ЕС. Разумеется, для нас важно, чтобы и в будущем наши предприниматели могли без препятствий действовать в Соединенном Королевстве и были гарантированы прежние определенные правом ЕС принципы».

Ратас вернется в Эстонию поздно вечером в субботу.