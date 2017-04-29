Фото: в Москве началось шествие к администрации президента в рамках акции "Надоел"

На сайте "Открытой России" , организатора акции, организован онлайн, куда собирают информацию из различных городов страны. Также акция начинается в других крупных городах России: сообщают, что в Петербурге в центре много полиции и автозаков. А в Казани для приема писем сотрудники АП вынесли урну, как для голосований.

В Москве полиция просит участников шествия расходиться. Утром в пресс-службе главка напоминали о несогласованности акции и о том, что участие в ней несет угрозы безопасности.

"Открытая Россия" запланировала акцию "Надоел" на 29 апреля. Активисты намерены призвать президента Путина отказаться от участия в выборах 2018 года, передав официальные обращения. Акции планируются во всех крупных городах России.

За несколько дней до акции Генпрокуратура признала "Открытую Россию" "нежелательной организацией", но оговорилась, что инициатива касается "исключительно обществ, зарегистрированных в Британии".