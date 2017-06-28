У наркоторговца конфисковали имущество на четверть миллиона евро

Кроме реального заключения в качестве наказания, на основании судебного решения, у осужденного конфисковали имущество, полученное преступным путем, на сумму в четверть миллиона евро, сообщила прокуратура.

Досудебное расследование проводило бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции.

В прошлом году по 157 уголовных делам было конфисковано криминальное имущество на сумму в почти 1,9 миллиона евро. Для удовлетворения гражданских исков было взыскано более полумиллиона евро (в том числе обеспечивающее эту сумму имущество), в этот период были акцептованы требования на сумму в почти 922 500 евро, а сумма замены конфискации составила почти 582 000 евро. По совокупности с осужденных было взыскано имущество на сумму в размере более четырех миллионов евро.