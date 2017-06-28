Ратас: двусторонние отношения Эстонии и Франции сегодня лучше, чем когда-либо прежде

По словам Ратаса, двусторонние отношения Франции и Эстонии сегодня лучше, чем когда-либо прежде, и он надеется, что сегодняшний визит даст дополнительный толчок развитию сотрудничества. «Мы высоко ценим участие Франции в размещенной в Эстонии боевой группе НАТО. Ее присутствие повышает чувство защищенности и обеспечивает безопасность стран Балтии. Я рад, что завтра мы сможем вместе посетить военную базу в Тапа», – сказал Ратас.

На встрече говорилось также о будущем Европейского союза, премьер-министр Ратас представил приоритеты председательства Эстонии в Совете Европейского союза.

«Для Эстонии как председателя самое важное – руководить 28 государствами так, чтобы сохранить Европу позитивной и сильной. Разумеется, одной из важнейших и сквозных для нас тем является цифровая Европа и свободный обмен данными. Наша цель – работать во имя того, чтобы свободный обмен данными в будущем стал пятой основной свободой Европейского союза и хорошо функционирующим краеугольным камнем внутреннего рынка», – сказал премьер-министр.

На встрече более широко обсуждалось укрепление сотрудничества между Эстонией и Францией. «Мы видим возможности для сотрудничества особенно в сферах культуры, цифровой и оборонной сферах», – добавил Ратас.