Автомобиль врезался в дерево: предполагаемого водителя обнаружили дома пьяным

ДТП произошло в 15.50 в волости Вастсе-Куусте. Автомобиль Volkswagen Polo, личность водителя которого устанавливается, выехал в кювет и врезался в дерево. Водитель скрылся с места происшествия.

Полиция приехала домой к предполагаемому водителю и обнаружила там 60-летнего пьяного мужчину, который жаловался на здоровье. Мужчина был доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.