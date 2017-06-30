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Автомобиль врезался в дерево: предполагаемого водителя обнаружили дома пьяным

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В Пыльваском уезде вчера днем произошло ДТП, в котором автомобиль выехал с дороги и врезался в дерево. Кто был за рулем транспортного средства, пока не установлено.

ДТП произошло в 15.50 в волости Вастсе-Куусте. Автомобиль Volkswagen Polo, личность водителя которого устанавливается, выехал в кювет и врезался в дерево. Водитель скрылся с места происшествия.

Полиция приехала домой к предполагаемому водителю и обнаружила там 60-летнего пьяного мужчину, который жаловался на здоровье. Мужчина был доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

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