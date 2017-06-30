Галерея: праздник стропил на улице Маакри

Архитектурный комплекс под названием Maakri Kvartal - "Квартал Маакри" - состоит из семи зданий. Среди них три новых: тридцатиэтажная высотка, десятиэтажное и четырехэтажное здания. Полноправными частями комплекса стали архитектурные памятники: четыре дома начала XX века. Всего проект насчитывает 36 000 квадратных метров брутто-площади. В аренду будет сдаваться 21 500 квадратных метров.