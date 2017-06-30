Ураган в Москве: сильнейший град, падают деревья, есть погибшие от ударов молний (фото и видео)

"По предварительной информации, в деревне Софьино в результате (удара) молнии погиб мужчина 42-х лет, еще один, 49-ти лет, получил тяжелые травмы", - сказал собеседник агентства. По его словам, происшествие случилось с рабочими на строительном объекте. Источник Lenta.Ru в правоохранительных органах уточнил, что второй рабочий находился в критическом состоянии и скончался в реанимации, передает Newsmsk.com.

ТАСС также сообщает, что молния стала причиной пожара в частном доме в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Возгорание удалось быстро ликвидировать, обошлось без пострадавших. По данным источника агентства в экстренных службах, медицинская помощь понадобилась девятерым пострадавшим в результате непогоды. Пятеро из них госпитализированы, четверым помощь была оказана на месте. Подробности не приводятся. Собеседник "Ленты.ру" отметил, что данные о пострадавших предварительные, а часть травм может быть связана не с погодой.

В ряде районов Подмосковья отмечаются отключения электричества. Эпицентр отключений пришелся на Наро-Фоминский, Истринский и Щелковский районы, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области. Там обесточено 315 трансформаторных подстанций. "Это могут быть и жилые дома, и предприятия, и торговые точки", - сообщили в ведомстве. Электроснабжение в Чехове, Пушкино и Серпухове, где ранее были зафиксированы отключения, восстановлено. Там, где восстановительные работы продолжаются, объекты переключаются на резервное питание.

Ранее в Минэнерго РФ сообщали, что без электроснабжения в результате непогоды остались 4,4 тысячи бытовых потребителей Москвы и Подмосковья.

Экстренные службы уточняют информацию о причиненном непогодой ущербе. По предварительным данным, повалено более 40 деревьев, ветер повредил кровлю одного жилого дома. В Москве выпало до 30 мм осадков, в Центральном и Северо-Западном административных округах прошел град, порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

После второй волны ливней "Мосводосток" получил 75 заявок о подтоплениях улиц. По 30 заявкам подтопления устранены, по 15 заявкам аварийные службы не обнаружили подтоплений, объяснив это тем, что скопление воды было кратковременным.

Серьезные подтопления наблюдаются в микрорайоне Трехгорка в Одинцово. Жители дома на Можайском шоссе, 38 из-за потопа оказались в ловушке, причем такое происходит всякий раз во время сильных дождей, отмечается в Instagram "Типичное Одинцово". Ливневая канализация не справляется с потоками, во время дождей она засоряется ветками и другим неубранным мусором. В результате вода заливается в подъезды и даже доходит до уровня первого этажа.

Публикация от Типичное Одинцово (@odi_city) Июн 30 2017 в 6:41 PDT

"Во время сегодняшнего потопа жители дома сразу обратились в МЧС и Одинцовский водоканал, где им хладнокровно и без малейшей заинтересованности и желания помочь ответили, что они в курсе и незачем им сообщать об этом по несколько раз", - говорится в аккаунте. В итоге жителям пришлось самим прочищать ливневую канализацию и вычерпывать ведрами дождевую воду из подъездов.