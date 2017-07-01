Путин подписал закон о массовом сносе домов в Москве

Закон вступает в силу со дня его подписания, следует из документа, сообщает портал Газета.ru.

В начале марта законопроект о массовом сносе ветхого жилья в Москве был внесен в Госдуму. Инициатива получила широкий резонанс: так, например, 14 мая в Москве прошел многотысячный митинг против реновации.