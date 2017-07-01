Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Путин подписал закон о массовом сносе домов в Москве

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Стройка в Москве. Иллюстративное фото. | ФОТО: Vladimir Pesnya/RIA Novosti

Президент России Владимир Путин подписал закон о реновации жилья в Москве. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу со дня его подписания, следует из документа, сообщает портал Газета.ru.

В начале марта законопроект о массовом сносе ветхого жилья в Москве был внесен в Госдуму. Инициатива получила широкий резонанс: так, например, 14 мая в Москве прошел многотысячный митинг против реновации.

Наверх