Опрос: 60% британцев хотят сохранить права граждан ЕС после Брекзита

Отмечается, что часть опрошенных заявили, что готовы заплатить сумму, соответствующую взносу Британии в бюджет ЕС в расчете на душу населения за сохранение данных прав, отмечает gazeta.ru.

Также сообщается, что за лишение возможности голосовать на местных выборах граждан ЕС выступили 10% респондентов, в то время как 73% поддержали сохранение текущего положения.