Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Опрос: 60% британцев хотят сохранить права граждан ЕС после Брекзита

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Флаги Великобритании и ЕС. | ФОТО: Matt Crossick/Empics Entertainment

По результатам опроса Лондонской высшей школы экономики, около 60% граждан Великобритании хотели бы сохранить неограниченное право на проживание и работу в странах Евросоюза после выхода из него, передает The Guardian.

Отмечается, что часть опрошенных заявили, что готовы заплатить сумму, соответствующую взносу Британии в бюджет ЕС в расчете на душу населения за сохранение данных прав, отмечает gazeta.ru.

Также сообщается, что за лишение возможности голосовать на местных выборах граждан ЕС выступили 10% респондентов, в то время как 73% поддержали сохранение текущего положения.

Наверх