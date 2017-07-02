Опрос: 60% британцев хотят сохранить права граждан ЕС после Брекзита
2 июля 2017 г., 09:58
По результатам опроса Лондонской высшей школы экономики, около 60% граждан Великобритании хотели бы сохранить неограниченное право на проживание и работу в странах Евросоюза после выхода из него, передает The Guardian.
Отмечается, что часть опрошенных заявили, что готовы заплатить сумму, соответствующую взносу Британии в бюджет ЕС в расчете на душу населения за сохранение данных прав, отмечает gazeta.ru.
Также сообщается, что за лишение возможности голосовать на местных выборах граждан ЕС выступили 10% респондентов, в то время как 73% поддержали сохранение текущего положения.